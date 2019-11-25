Тысячи людей протестовали в Брюсселе против насилия над женщинами

Более 10 000 человек протестовали против сексизма и насилия в отношении женщин в центре Брюсселя в воскресенье днем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

Демонстранты выступали за то, чтобы уделять больше внимания предотвращению насилия и оказанию помощи жертвам.

В начале демонстрации, которая состоялась в рамках Международного дня борьбы с насилием в отношении женщин, были названы имена женщин, убитых в Бельгии в этом году.

Демонстранты разложили на дороге пары красных туфель, каждая из которых была символом одной из убитых женщин.

Организация "Стоп феминицид" подсчитала, что в 2019 году в Бельгии убили 21 женщину только из-за их пола. В 2017 произошло 99 таких убийств, утверждает организация. Однако официальных данных нет, поэтому реальное число убитых может быть выше.

Демонстранты также призвали к выполнению Стамбульской конвенции, ратифицированной Бельгией в 2016 году. Текст документа обязывает правительства осуществлять скоординированные действия для предотвращения насилия над женщинами.