Партія влади Грузії відмовилась виконувати вимогу протестувальників
Партія влади Грузії "Грузинська мрія" заявила, що вибори 2020 року відбудуться за змішаною системою попри вимоги протестувальників провести їх за пропорційною.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online", про це у понеділок заявив генеральний секретар партії й мер Тбілісі Каха Каладзе.
"Тема закрита, до 2020 року буде збережена змішана виборча система, яка повністю відповідає демократичним принципам", - сказав він.
Каладзе зазначив, що керівництва партії хотів здійснити перехід на пропорційну виборчу систему з 2020 року, але "законопроєкт не отримав відповідної підтримки депутатів". За його словами, "немає ніяких ресурсів для мобілізації 113 голосів навколо будь-яких нових конституційних змін".
14 листопада на проспекті Руставелі під парламентом Грузії почалися протести, оскільки парламент провалив голосування за зміну виборчої системи. Головні вимоги учасників акцій — це проведення парламентських виборів за пропорційною системою, а також відставка уряду і зміна нинішнього складу ЦВК.
Хоча зараз протести стихли, на початку вони супроводжувались сутичками — правоохоронці розганяли протестувальників, які заблокували парламент. Проти учасників протесту застосували водомети і сльозогінний газ.
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