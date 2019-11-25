Партия власти Грузии отказалась выполнять требование протестующих

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" заявила, что выборы 2020 года пройдут по смешанной системе несмотря на требования протестующих провести их по пропорциональной.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online", об этом в понедельник заявил генеральный секретарь партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Тема закрыта, до 2020 года будет сохранена смешанная избирательная система, которая полностью соответствует демократическим принципам", - сказал он.

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Каладзе отметил, что руководство партии хотел осуществить переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года, но "законопроект не получил соответствующей поддержки депутатов". По его словам, "нет никаких ресурсов для мобилизации 113 голосов вокруг любых новых конституционных изменений".

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты, поскольку парламент провалил голосование за изменение избирательной системы. Главные требования участников акций - это проведение парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.

Хотя сейчас протесты стихли, в начале они сопровождались столкновениями - правоохранители разогнали протестующих, которые заблокировали парламент. Против протестующих применили водометы и слезоточивый газ.

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