У Люксембурзі уламком крижаної скульптури на різдвяному ринку вбило дитину

У Люксембурзі дворічна дитина померла в результаті удару шматком крижаної скульптури, встановленої на різдвяному ринку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Створена художниками в неділю на площі Гійома II скульптура, за словами очевидців, пізніше впала і розбилася на шматки.

Екстрені служби прибули швидко і спробували реанімувати дворічного хлопчика.

Він помер від отриманих травм в машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню в неділю ввечері.

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Офіційні особи заявили, що різдвяний ринок на площі Гійомаа II був закритий і що поліція розслідує, як це сталося.

Муніципальна рада міста Люксембург заявила, що всі інші різдвяні ярмарки в столиці та інші заплановані заходи будуть скасовані в понеділок з поваги до загиблого хлопчика і його сім'ї.

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель висловив свої співчуття родині загиблого.

Місцева поліція і прокуратура звернулися до очевидців події з проханням надати будь-яку інформацію, яка допомогла б розслідуванню.