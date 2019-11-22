Ювілейний різдвяний ярмарок у Страсбурзі пройде за посилених заходів безпеки

У п’ятницю відкривається ювілейний 450-й різдвяний ярмарок у Страсбурзі – через рік після теракту він проходитиме за посилених заходів безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" - з посиланням на канал BFMTV.

Найбільш відомий різдвяний ярмарок Франції працюватиме до 30 грудня.

"Ми пам'ятаємо про теракт, але це не зупиняє нас, ми повинні прийти сюди в будь-якому випадку, стояти разом, не виявляти страху, інакше вони переможуть", - сказав один з мешканців Страсбурга.

Різдвяний ярмарок 2018 року запам'ятався тим, що 11 грудня Шериф Шекатт кілька разів відкривав вогонь з автоматичної зброї у центрі Страсбурга. В результаті теракту 5 людей загинуло і 13 було поранено. Нападника застрелила поліція під час операції з його затримання двома днями пізніше.

Через рік після трагедії мерія і префектура пообіцяли, що заходи безпеки будуть "більш динамічними і краще скоординованими", визнаючи при цьому, що різдвяний ярмарок ніколи не зможе бути повністю "непроникним".

Безпеку на ярмарку забезпечуватимуть близько 500 співробітників правоохоронних органів у формі і цивільному одязі. На підходах до центру-міста встановлені контрольно-пропускні пункти, на яких перевірятимуть речі і одяг відвідувачів. 11 грудня на ярмарку пройде акція з вшанування пам'яті загиблих під час теракту.

Бюджет проведення різдвяного ярмарку цьогоріч має скласти 4,5-5 мільйонів євро , в тому числі майже мільйон для забезпечення безпеки.