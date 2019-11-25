В Люксембурге осколком ледяной скульптуры на рождественском рынке убило ребенка
В Люксембурге двухлетний ребенок скончался в результате удара куском ледяной скульптуры, установленной на рождественском рынке.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.
Созданная художниками в воскресенье на площади Гийома II скульптура, по словам очевидцев, позже упала и разбилась на куски.
Экстренные службы прибыли быстро и попытались реанимировать двухлетнего мальчика.
Он скончался от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу в воскресенье вечером.
Официальные лица заявили, что рождественский рынок на площади Гийома II был закрыт и что полиция расследует, как это произошло.
Муниципальный совет города Люксембург заявил, что все другие рождественские ярмарки в столице и другие запланированные мероприятия будут отменены в понедельник из уважения к погибшему мальчику и его семье.
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель выразил свои соболезнования семье погибшего.
Местная полиция и прокуратура обратились к очевидцам происшествия с просьбой предоставить любую информацию, которая помогла бы расследованию.