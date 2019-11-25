В Люксембурге осколком ледяной скульптуры на рождественском рынке убило ребенка

В Люксембурге двухлетний ребенок скончался в результате удара куском ледяной скульптуры, установленной на рождественском рынке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Созданная художниками в воскресенье на площади Гийома II скульптура, по словам очевидцев, позже упала и разбилась на куски.

Экстренные службы прибыли быстро и попытались реанимировать двухлетнего мальчика.

Он скончался от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу в воскресенье вечером.

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Официальные лица заявили, что рождественский рынок на площади Гийома II был закрыт и что полиция расследует, как это произошло.

Муниципальный совет города Люксембург заявил, что все другие рождественские ярмарки в столице и другие запланированные мероприятия будут отменены в понедельник из уважения к погибшему мальчику и его семье.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель выразил свои соболезнования семье погибшего.

Местная полиция и прокуратура обратились к очевидцам происшествия с просьбой предоставить любую информацию, которая помогла бы расследованию.