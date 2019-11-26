Водомет і десятки затриманих: у Тбілісі вночі розігнали акцію протесту

Рано-вранці у вівторок спецпризначенці застосували водомет проти протестувальників біля парламенту Грузії, щоб змусити їх покинути входи в будівлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rustavi 2.

Кілька тисяч людей у понеділок ввечері вийшли на опозиційний мітинг на проспекті перед будівлею парламенту в Тбілісі. Перед цим вони пройшли протестною ходою.

Фото: David Mdzinarishvili

Протестувальники на чолі з опозицією вимагають дострокових парламентських виборів за пропорційною системою.

Ближче до ранку вівторка до будівлі парламенту прибули спецпризначенці. Вони дали людям деякий час, аби ті розблокували входи, а потім почали витісняти їх, застосовуючи водомет. Виникли сутички.

Правоохоронці також прибрали намети, розгорнуті протестувальниками. Троє людей отримали травми.

Фото: tabula.ge

Вранці поліція повідомила про затримання 28 осіб за звинуваченням у невиконанні наказу співробітників правоохоронних органів та дрібному хуліганстві.

В опозиції, вважають, що вдруге за неповні два тижні розігнавши акцію протесту, лідер партії влади Бідзіна Іванішвілі втратив легітимність, пише "Эхо Кавказа".

Станом на ранок до грузинського парламенту мобілізовано додаткові сили МВС. Вони перегородили дорогу учасникам акції протесту, які залишаються на місці. Зокрема, один з підходів до парламенту блокує автобус.