Водомет и десятки задержанных: в Тбилиси ночью разогнали акцию протеста

Рано утром во вторник спецназовцы применили водомет против протестующих возле парламента Грузии, чтобы заставить их отойти от входов в здание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi 2.

Несколько тысяч человек в понедельник вечером вышли на оппозиционный митинг на проспекте перед зданием парламента в Тбилиси. Перед этим они провели протестное шествие.

Фото: David Mdzinarishvili

Протестующие во главе с оппозицией требуют досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Ближе к утру вторника к зданию парламента прибыли спецназовцы. Они дали людям некоторое время, чтобы те разблокировали входы, а потом начали вытеснять их, применяя водомет. Возникли столкновения.

Правоохранители также убрали палатки, развернутые протестующими. Три человека получили травмы.

Фото: tabula.ge

Утром полиция сообщила о задержании 28 человек по обвинению в невыполнении приказа сотрудников правоохранительных органов и мелком хулиганстве.

В оппозиции считают, что второй раз за неполные две недели разогнав акцию протеста, лидер партии власти Бидзина Иванишвили утратил легитимность, пишет "Эхо Кавказа".

По состоянию на утро возле грузинского парламента мобилизованы дополнительные силы МВД. Они перегородили дорогу участникам акции протеста, которые остаются на месте. В частности, один из подходов к парламенту блокирует автобус.

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