В Боснії і Герцеговині стався землетрус магнітудою 5,4

Після серії землетрусів з епіцентром в Албанії о 10:20 за місцевим часом стався тривалий землетрус у Боснії та Герцеговині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Klix.ba.

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), землетрус мав магнітуду 5,4.

Його епіцентр був на глибині 10 кілометрів у Герцеговині, за 11 км від Невесіньє і 77 км від Сараєва.

Коливання тривали довгий час, внаслідок чого жителі вибігали на вулиці міст. Очевидці кажуть, що давно не пам'ятають такого землетрусу у цьому районі.

Поштовхи відчули також жителі сусідніх країн. Поки що немає інформації про пошкодження.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався сьогодні вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косово та Греції.

В результаті, за останніми даними, загинули 8 осіб і кілька сотень постраждали.