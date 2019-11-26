В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,4

После серии землетрясений с эпицентром в Албании в 10:20 по местному времени произошло длительное землетрясение в Боснии и Герцеговине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Klix.ba.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение имело магнитуду 5,4.

Его эпицентр находился на глубине 10 километров в Герцеговине, в 11 км от Невесинье и 77 км от Сараево.

Колебания продолжались долгое время, в результате чего жители выбегали на улицы городов. Очевидцы говорят, что давно не помнят такого землетрясения в этом районе.

Толчки чувствовали также жители соседних стран. Пока нет информации о повреждениях.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня утром в Адриатическом море у побережья Албании, и также ощущалось в Косово и Греции.

В результате, по последним данным, погибли 8 человек и несколько сотен пострадали.