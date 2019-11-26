В Албанії стався потужний землетрус магнітудою 6,4: є загиблий, численні руйнування

Землетрус магнітудою 6,4 стався в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косово та Греції.

Як повідомляє "Європейська правда", поштовхи зафіксував Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Землетрус стався приблизно о 3:56 ранку в Адріатичному морі за 11 кілометрів від другого за населенням міста країни Дуррес.

Повідомляється про численні руйнування в місті, також є непідтверджена інформація про загиблих, триває пошукова операція.

#Reports from #Durrës, #Albania: There are reports of serious damage to the dwellings. A palace collapses as residents are stranded and seeking help. #earthquake ©TopChannel - @LastQuake pic.twitter.com/oA956PCWb1 — Xhildinho Z (@xhildinho) November 26, 2019

У місті Тумане загинув чоловік, повідомляється, що він в паніці вистрибнув з балкону, є інформація про двох зниклих без вісти. З-під завалів вдалося врятувати двох хлопчаків.

Приблизно через 20 хвилин стався ще один поштовх магнітудою 5,3 за 30 кілометрів на північний захід від столиці Тірани. Пізніше були зафіксовані ще вісім повторних поштовхів магнітудою від 3,8 до 4,1.

Нагадаємо, у вересні в Албанії стався землетрус магнітудою 5,8, через який травмувалося 105 людей і сотні будинків були пошкоджені. Це був найпотужніший землетрус в Албанії за останні 30 років.