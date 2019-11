В Албанії стався потужний землетрус магнітудою 6,4: є загиблий, численні руйнування

Землетрус магнітудою 6,4 стався в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косово та Греції.

Як повідомляє "Європейська правда", поштовхи зафіксував Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Землетрус стався приблизно о 3:56 ранку в Адріатичному морі за 11 кілометрів від другого за населенням міста країни Дуррес.

Повідомляється про численні руйнування в місті, також є непідтверджена інформація про загиблих, триває пошукова операція.

#Reports from #Durrës, #Albania: There are reports of serious damage to the dwellings. A palace collapses as residents are stranded and seeking help. #earthquake ©TopChannel - @LastQuake pic.twitter.com/oA956PCWb1