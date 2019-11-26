Маасікас розповів, як ЄС вплине на Україну для зміни судової реформи

ЄС не певен, що подасть кандидатури до комісії для відбору в суддівські органи, які мають бути створені для проведення реформи системи правосуддя в Україні.

Про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв'ю "Європейській правді".

"Найбільше питання для нас – це реформування України. В цілому. Ми дуже тісно працюємо з українською владою в питаннях, пов'язаних з електроенергетикою, енергетикою загалом тощо. Але є одна сфера, де у нас є побоювання. І це – реформа системи правосуддя", - визнав Маасікас.

Посол підтвердив, що "дійсно немає впевненості" в тому, що ЄС подасть кандидатури до комісії з відбору.

"Вирішальне значення матиме те, чи охопить реформа Верховний суд, і як саме вона буде проводитися", - зазначив він.

Маасікас пояснив, що йдеться, зокрема, про плани влади скоротити кількість членів Верховного суду (ВСУ). Зараз ця реформа проходить експертизу Венеціанської комісії.

"Для ЄС важливий професіоналізм і досвід цього органу, і тому ми неодноразово говорили, що коли комісія підготує свої висновки, то ми сподіваємося, що Україна серйозно попрацює над їх втіленням", - сказав він.

"Тут є цілий комплекс мотивів. Ви знаєте, у ВСУ накопичилася величезна черга зі справ. Так, до відбору суддів у ВСУ є питання, але ж попередня реформа ВСУ відбулася менше двох років тому...

Звісно, фінальне рішення буде за Україною, за вашою владою. Саме їй вирішувати, як реформувати судову систему, щоб вона отримала довіру і українців, і потенційних зарубіжних інвесторів", - додав посол.

Читайте детальніше в інтерв'ю "Посол ЄС в Україні: І я, і Зеленський доживемо до того дня, коли мова піде і про ваше членство в ЄС".