Маасикас рассказал, как ЕС повлияет на Украину для изменения судебной реформы

ЕС не уверен, что подаст кандидатуры в комиссию для отбора в судейские органы, которые должны быть созданы для проведения реформы системы правосудия в Украине.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью "Европейской правде".

"Самый большой вопрос для нас - это реформирование Украины. В целом. Мы очень тесно работаем с украинскими властями в вопросах, связанных с электроэнергетикой, энергетикой в ​​целом и пр. Но есть одна сфера, где у нас есть опасения. И это - реформа системы правосудия", - признал Маасикас.

Посол подтвердил, что "действительно нет уверенности" в том, что ЕС подаст кандидатуры в комиссию по отбору.

"Решающее значение будет иметь то, охватит ли реформа Верховный суд, и как она будет проводиться", - отметил он.

Маасикас пояснил, что речь идет, в частности, о планах властей сократить количество членов Верховного суда (ВСУ). Сейчас эта реформа проходит экспертизу Венецианской комиссии.

"Для ЕС важен профессионализм и опыт этого органа, и поэтому мы неоднократно говорили, что когда комиссия подготовит свои выводы, то мы надеемся, что Украина серьезно поработает над их воплощением", - сказал он.

"Здесь есть целый комплекс мотивов. Вы знаете, в ВСУ накопилась огромная очередь по делам. Да, к отбору судей в ВСУ есть вопросы, но предыдущая реформа ВСУ состоялась меньше двух лет назад ...

Конечно, окончательное решение будет за Украиной, за вашей властью. Именно ей решать, как реформировать судебную систему, чтобы она получила доверие и украинцев, и потенциальных зарубежных инвесторов", - добавил посол.

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