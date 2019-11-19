В Єврокомісії очікують, що Україна змінить закон про реформу правосуддя

Спецпредставник президента Єврокомісії по Україні Ельмар Брок висловив очікування, що українська влада врахує висновки "Венеціанки" та поради представництва ЄС і змінить закон про судову реформу.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Брок зауважив, що судова реформа в Україні непокоїть не тільки ЄС, але й Канаду і загалом G7. Він зауважив, що зараз важливо дочекатись висновків Венеціанської комісії щодо суперечливого закону.

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"Позиція Венеціанської комісії є украй важливою для нас. Євросоюз їй довіряє, і ми розраховуємо, що Україна обговорить із ними ці рекомендації і, якщо ті будуть затверджені, змінить закон", - сказав він.

Брок додав, що "має відчуття, що Україна це зробить", а якщо ні - "тоді у нас буде проблема".

"Думаю, що до уваги будуть взяті не тільки зауваження Венеціанської комісії, але й поради, які обговорювалися із представництвом ЄС в Україні… Маю відчуття, що український уряд дослухається до порад ВК", - додав він.

Парламент 16 жовтня проголосував у другому читанні президентський закон №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Документ скорочує склад Верховного Суду з 200 до 100 суддів, вводить новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики, розширює список посад, на які поширюється люстрація.

Посли Канади, Великої Британії, Німеччини та ЄС у спільному зверненні висловили занепокоєння законопроєктом про реформу судової системи в Україні.

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Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила стурбованість проєктом закону № 1008.

У жовтні моніторинговий комітет ПАРЄ попросив Венеціанську комісію оцінити проєкт закону України про діяльність органів суддівського врядування, який передбачає реформу судової системи.

4 листопада президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Детальніше читайте в інтерв’ю: "Ельмар Брок: Фейкових виборів на Донбасі не буде, доки Україна сама на них не погодиться"