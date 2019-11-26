В Іспанії відбуксирували в порт субмарину з кокаїном, підніматимуть на поверхню краном

Іспанська поліція у вівторок зуміла відбуксирувати затонулий підводний човен, який перевозив тонни кокаїну, в порт Алдан і почала підготовку до вилучення його вантажу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліція сподівається підняти краном 20-метровий підводний човен на причал в порту Алдан, щоб правоохоронцям було легше потрапити всередину.

Підводний човен затонув, коли поліція намагалася захопити його в неділю в затоці Алдан в Північно-Західному регіоні Галісії. Поки незрозуміло, чи навмисно екіпаж його потопив.

Роботи з виведення судна на берег почалися в понеділок, але через погану погоду були припинені.

Іспанська влада заявила, що це був перший випадок, коли підводний човен був використаний в торгівлі наркотиками в країні. Поліцейські водолази витягли один пакет кокаїну з судна в понеділок.

За повідомленнями ЗМІ, судно могло перевозити 3 тонни наркотиків.

Поліція все ще розшукує третього члена екіпажу, якому вдалося втекти. Двоє членів екіпажу перебувають під вартою.