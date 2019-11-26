В Испании отбуксировали в порт субмарину с кокаином, на поверхность будут поднимать краном

Испанская полиция во вторник сумела отбуксировать затонувшую подводную лодку, которая перевозила тонны кокаина, в порт Алдан и начала подготовку к изъятию его груза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция надеется поднять краном 20-метровую подводную лодку на причал в порту Алдан, чтобы правоохранителям было легче попасть внутрь.

Подводная лодка затонула, когда полиция пыталась захватить ее в воскресенье в заливе Алдан в Северо-Западном регионе Галисии. Пока непонятно, намеренно ли экипаж ее потопил.

Работы по выводу судна на берег начались в понедельник, но из-за плохой погоды были приостановлены.

Испанские власти заявили, что это был первый случай, когда подводная лодка была использована в торговле наркотиками в стране. Полицейские водолазы вытащили один пакет кокаина с судна в понедельник.

По сообщениям СМИ, судно могло перевозить 3 тонны наркотиков.

Полиция все еще разыскивает третьего члена экипажа, которому удалось убежать. Двое членов экипажа находятся под стражей.