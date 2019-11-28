Посол Угорщини: немає передумов для сепаратизму угорців Закарпаття

Посол Угорщини Іштван Ійдярто запевнив, що в Будапешта не може бути територіальних претензій до України, як і немає підстав для сепаратизму угорців Закарпаття.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю "Главком".

"Та яка автономія? На Закарпатті 1,2 млн українців, угорців - 150 тис. Які передумови є до сепаратизму, автономії? Чи у Києві думають, що більшість українців зовсім "не наші", вони прословацькі, проугорські? Закарпаття - завжди була цікава територія, але ніколи там конфліктів між українцями та іншими націями не було", - зазначив посол.

За його словами, Угорщина "прекрасно розуміє, що з Росією Україні дуже складно, а "досягнення миру - це довгостроковий процес". "І дотримання прав меншин, і автономії в складі держави - це існуючі практики в Європі, які враховують національний фактор, людей, які проживають в тому чи іншому регіоні", - додав він.

Ійдярто також каже, що українцям слід розуміти: "Угорщина - країна, яка втратила території і населення".

"Не думаю, що треба пояснювати, як це вплинуло на душевний стан суспільства", - пояснює посол.

Тижнями раніше заступник голови Закарпатської облради Йосип Борто заявив, що місцева угорська громада звернулася до центральної влади України з проханням сформувати в рамках децентралізації об'єднану територіальну громаду з центром у Берегові так, щоб туди увійшли населені пункти переважно з населенням угорського походження.

Міністерство закордонних справ України також висловлювало протест у зв’язку із закликами до автономії угорських спільнот Карпатського регіону, які мають місце в оприлюдненому 15 листопада Комюніке XVIII-го засідання Угорської постійної ради.

У МЗС України раніше заявляли, що кінцевою метою політики іредентизму (возз’єднання територій) прем'єра Угорщини Віктора Орбана є створення угорського анклаву на території України.