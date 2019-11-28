Посол Венгрии: предпосылок для сепаратизма венгров Закарпатья нет

Посол Венгрии Иштван Ийдярто заверил, что у Будапешта не может быть территориальных претензий к Украине, как и нет оснований для сепаратизма венгров Закарпатья.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью "Главком".

"Да какая автономия? На Закарпатье 1,2 миллиона украинцев, венгров - 150 тысяч. Какие предпосылки есть к сепаратизму, автономии? Или в Киеве думают, что большинство украинцев совсем "не наши", они прословацкие, провенгерские? Закарпатье всегда было интересной территорией, но никогда там не было конфликтов между украинцами и другими нациями", - отметил посол.

По его словам, Венгрия "прекрасно понимает, что с Россией у Украины очень сложно, а "достижение мира - это долгосрочный процесс". "И соблюдение прав меньшинств, и автономии в составе государства - это существующие практики в Европе, которые учитывают национальный фактор, людей, проживающих в том или ином регионе", - добавил он.

Ийдярто также говорит, что украинцам следует понимать, что "Венгрия - страна, которая потеряла территории и население".

"Не думаю, что надо объяснять, как это повлияло на душевное состояние общества", - объясняет посол.

Неделями ранее заместитель председателя Закарпатского облсовета Иосиф Борто заявил, что местная венгерская община обратилась к центральной власти Украины с просьбой сформировать в рамках децентрализации объединенную территориальную общину с центром в Берегове, чтобы туда вошли населенные пункты преимущественно с населением венгерского происхождения.

Министерство иностранных дел Украины также выражало протест в связи с призывами к автономии венгерских сообществ Карпатского региона, которые имеют место в обнародованном 15 ноября Коммюнике XVIII-го заседания Венгерского постоянного совета.

В МИД Украины ранее заявляли, что конечной целью политики ирредентизма (воссоединения территорий) премьера Венгрии Виктора Орбана является создание венгерского анклава на территории Украины.