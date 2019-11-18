МЗС України висловило протест у зв’язку із закликами Угорської постійної ради

Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку із закликами до втручання у внутрішні справи суверенних держав, які мають місце в оприлюдненому 15 листопада Комюніке XVIII-го засідання Угорської постійної ради.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС.

"Засуджуючи заклики до автономії угорських спільнот Карпатського регіону, наголошуємо на тому, що національні меншини в Україні користуються конституційним правом на культурну автономію і що підтримка інших форм автономії суперечать українському законодавству і є посяганням на територіальну цілісність", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства України.

У контексті наміру угорської сторони реалізовувати програми з надання допомоги закордонним угорцям МЗС України зазначає, що процедура надання такої допомоги має узгоджуватися з країнами проживання угорських громад та надаватися в "прозорий та недискримінаційний спосіб".

Міністерство також нагадує, що Конституційний суд України визнав Закон України "Про освіту" таким, що відповідає Конституції, і що шість із семи висловлених Венеціанською комісією рекомендацій для імплементації цього закону Україною вже виконані.

"Після виконання останньої, сьомої, рекомендації ми очікуємо на розблокування Будапештом діалогу України з НАТО", - підкреслили в МЗС.

Важливим для України є елементи Комюніке з висловленням готовності до нормалізації відносин України та Угорщини, зазначили в Києві.

"Закликаємо угорську сторону припинити необґрунтовані звинувачення на адресу України в порушеннях прав угорської меншини та продовжити працювати у напрямку відновлення атмосфери довіри і добросусідського співробітництва, що відповідає також інтересам національних меншин, що проживають у наших державах", - додали у МЗС України.

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Зазначимо, Угорська постійна рада - це консультативний орган угорських політичних сил і закордонних угорських організацій, які мешкають у суміжних з Угорщиною країнах. Її члени: прем'єр, віце-прем'єр з питань нацполітики, міністр закордонних справ, держсекретар з питань національної політики, голови і керівники фракцій парламентський партій, а також закордонні угорські організації, які мають народних, обласних або місцевих депутатів. З України це ТУКЗ і ДСУУ. Рада ухвалює резолюцію, яка носить рекомендаційний характер для уряду Угорщини у сфері національної політики.

У МЗС України раніше заявляли, що кінцевою метою політики іредентизму (возз’єднання територій) прем'єра Угорщини Віктора Орбана є створення угорського анклаву на території України.