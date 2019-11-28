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Макрон каже, що не погоджувався на ідею Путіна щодо ракет

Четвер, 28 листопада 2019, 14:31

Франція не погоджувалась на запропонований Росією мораторій на ракети малої і середньої дальності.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в четвер після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Парижі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Росія запропонувала ввести мораторій на розгортання ядерних ракет малої і середньої дальності в Європі після того, як у серпні офіційно завершився договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон готовий розглянути ідею російського колеги Владіміра Путіна щодо мораторію на ядерні ракети середньої і меншої дальності на території Європи.

НАТО офіційно відкинуло пропозицію Путіна.

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