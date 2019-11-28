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Макрон говорит, что не соглашался на идею Путина о ракетах

Четверг, 28 ноября 2019, 14:31

Франция не соглашалась на предложенный Россией мораторий на ракеты малой и средней дальности.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в четверг после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Россия предложила ввести мораторий на развертывание ядерных ракет малой и средней дальности в Европе после того, как в августе официально завершился договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Ранее СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть идею российского коллеги Владимира Путина о моратории на ядерные ракеты средней и меньшей дальности на территории Европы.

НАТО официально отвергло предложение Путина.

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