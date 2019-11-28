Німецький суд відхилив позови проти відгалуження "Північного потоку-2"

Вищий адміністративний суд федеральної землі Саксонія відхилив позови проти газопроводу Eugal – відгалуження газопроводу "Північний потік 2" до кордону з Чехією через територію Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Energate Messenger.

Два землевласники і один оператор вітряної електростанції виступили проти двох рішень Земельної дирекції Саксонії про затвердження планів будівництва газопроводу. Однак суд не побачив технічних помилок у плануванні маршруту.

"Ми задоволені вердиктом ", - заявив представник компанії Gascade, яка є оператором газопроводу Eugal.

Згідно з постановами суду, Земельна дирекція Саксонії при затвердженні планів будівництва не допустила жодних помилок при здійсненні оцінки впливу на навколишнє середовище.

Eugal, згідно з рішенням суду, також відповідає вимогам технічної безпеки при перетині вітряної електростанції.

Нагадаємо, що Eugal є сухопутним продовженням "Північного потоку-2" і зможе вийти на повну потужність в 55 млрд кубометрів тільки з 2021 року. Перша нитка газопроводу до кордону з Чехією протяжністю 480 кілометрів і потужністю 30,9 млрд кубометрів запланована до пуску початку 2020 року. Друга ж, потужністю 24,1 млрд кубометрів, пройде до Бранденбурга і повинна бути запущена в 2021 році.