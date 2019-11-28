Немецкий суд отклонил иски против ответвления "Северного потока-2"

Высший административный суд федеральной земли Саксония отклонил иски против газопровода Eugal – ответвления газопровода "Северный поток 2" до границы с Чехией через территорию Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Energate Messenger.

Два землевладельцы и один оператор ветряной электростанции выступили против двух решений Земельной дирекции Саксонии об утверждении планов строительства газопровода. Однако суд не увидел технических ошибок в планировании маршрута.

"Мы довольны вердиктом ", - заявил представитель компании Gascade, которая является оператором газопровода Eugal.

Согласно постановлениям суда, Земельный дирекция Саксонии при утверждении планов строительства не допустила никаких ошибок при осуществлении оценки воздействия на окружающую среду.

Eugal, согласно решению суда, также отвечает требованиям технической безопасности при пересечении ветряной электростанции.

Напомним, что Eugal является сухопутным продолжением "Северного потока-2" и сможет выйти на полную мощность в 55 млрд кубометров только с 2021 года. Первая нитка газопровода до границы с Чехией протяженностью 480 километров и мощностью 30,9 млрд кубометров запланирована к пуску в начале 2020 года. Вторая же, мощностью 24,1 млрд кубометров, пройдет в Бранденбург и должна быть запущена в 2021 году.