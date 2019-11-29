Голова МЗС Чехії не побачив політики у скандалі з чеським міністром у Росії

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек вважає, що лише технічні труднощі стоять за тим, що міністр сільського господарства Мірослав Томан не зміг вилетіти з Москви в Казань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.cz.

Передбачалося, що міністр та його делегація, здебільшого бізнесменів, вилетить для переговорів з представниками Татарстану, проте після десяти годин очікування на виліт делегації була накладена заборона.

"З російської сторони у нас є інформація, що це справді адміністративна проблема", - сказав Петршичек. За його словами, це могла спричинити нова процедура російської сторони. "Тож я вважаю, що це справді лише технічна проблема, я не вважаю це політичним питанням", - додав він, зазначивши, що делегація в Татарстані розраховувала на візит і чекала Томана.

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"Навіть після десятигодинного очікування в аеропорту літаку з чеською делегацією не дозволили вилетіти, тому міністр сільського господарства вирішив перервати відрядження і повернутися до Праги якнайшвидше. У той же час він висловив стурбованість ситуацією, яка викликає питання щодо реального інтересу російської сторони до взаємної співпраці", - заявив речник Міністерства сільського господарства.

За словами голови МЗС, схоже, це не політична справа. Лідери Татарстану, з якими Томан мав зустрітися, сказали, що у літака з Праги були неправильно оформлені документи. "Ось чому сталася технічна затримка через митницю. Тільки це причина. Ми були повністю готові", - заявив Шаміль Агеєв, голова Торгово-промислової палати Татарстану.

Водночас віцепрем'єр Ян Гамачек заявляв, що відмова дозволити чеській делегації зробити переліт в Казань могла бути результатом погіршення відносин між Москвою і Прагою.