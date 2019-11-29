Глава МИД Чехии не увидел политики в скандале с чешским министром в России

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек считает, что только технические трудности стоят за тем, что министр сельского хозяйства Мирослав Томан не смог вылететь из Москвы в Казань.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.cz.

Предполагалось, что министр и его делегация, в основном бизнесменов, вылетит для переговоров с представителями Татарстана, однако после десяти часов ожидания на вылет делегации был наложен запрет.

"С российской стороны у нас есть информация, что это действительно административная проблема", - сказал Петршичек. По его словам, это может быть вызвано новой процедурой с российской стороны. "Поэтому я считаю, что это действительно только техническая проблема, я не считаю это политическим вопросом", - добавил он, отметив, что делегация в Татарстане рассчитывала на визит и ждала Томана.

"Даже после десятичасового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не позволили вылететь, потому министр сельского хозяйства решил прервать командировку и вернуться в Прагу быстрее. В то же время он выразил обеспокоенность ситуацией, которая вызывает вопросы относительно реального интереса российской стороны к взаимному сотрудничеству", - заявил представитель Министерства сельского хозяйства.

По словам главы МИД, похоже, это не политическое дело. Лидеры Татарстана, с которыми Томан должен был встретиться, сказали, что у самолета из Праги были неправильно оформлены документы. "Вот почему произошла техническая задержка через таможню. Только это причина. Мы были полностью готовы", - заявил Шамиль Агеев, председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана.

В то же время вице-премьер Ян Гамачек заявлял, что отказ позволить чешской делегации совершить перелет в Казань мог быть результатом ухудшения отношений между Москвой и Прагой.