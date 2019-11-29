Туск передав повноваження президента Європейської ради Шарлю Мішелю

Президент Європейської ради Дональд Туск сьогодні офіційно передав повноваження своєму наступнику Шарлю Мішелю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Туск і Мішель зустрілися у будівлі Європейської ради в Брюсселі і провели коротку бесіду у присутності журналістів.

Мішель сказав представникам ЗМІ, що знайде власний стиль у спілкуванні. "Можливо, я буду обережніший з твітами…принаймні на початку", - сказав він.

Туск офіційно піде з посади президента Євроради 1 грудня. Минулого тижня він уже був офіційно обраний головою Європейської народної партії.

Він є першим східноєвропейцем, який очолив найбільшу політичну силу Європи.