Туск передав повноваження президента Європейської ради Шарлю Мішелю
П'ятниця, 29 листопада 2019, 13:17
Президент Європейської ради Дональд Туск сьогодні офіційно передав повноваження своєму наступнику Шарлю Мішелю.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Туск і Мішель зустрілися у будівлі Європейської ради в Брюсселі і провели коротку бесіду у присутності журналістів.
Мішель сказав представникам ЗМІ, що знайде власний стиль у спілкуванні. "Можливо, я буду обережніший з твітами…принаймні на початку", - сказав він.
Туск офіційно піде з посади президента Євроради 1 грудня. Минулого тижня він уже був офіційно обраний головою Європейської народної партії.
Він є першим східноєвропейцем, який очолив найбільшу політичну силу Європи.
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