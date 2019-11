Дональд Туск очолив Європейську народну партію

Дональд Туск, який завершує каденцію на посту президента Європейської ради, офіційно обраний головою Європейської народної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Туска обрали главою партії голосами 93% делегатів на партійному конгресі у Загребі у середу, повідомили в офіційному Twitter ЄНП.

