Дональд Туск очолив Європейську народну партію
Дональд Туск, який завершує каденцію на посту президента Європейської ради, офіційно обраний головою Європейської народної партії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Туска обрали главою партії голосами 93% делегатів на партійному конгресі у Загребі у середу, повідомили в офіційному Twitter ЄНП.
🗳@donaldtusk has been elected EPP President with 93% of the votes by #EPPZagreb Congress delegates!— EPP (@EPP) November 20, 2019
#OneEurope #OurPlanet #YourParty pic.twitter.com/xs9dk0bDqb
Колишній прем’єр-міністр Польщі та поки ще чинний глава Європейської ради був єдиним кандидатом на це місце. Він є першим східноєвропейцем, який очолив найбільшу політичну силу Європи.
Чимало партійців вірять, що лише такий кандидат як Туск – не німець та не західноєвропеєць — зможе допомогти ЄНП виграти у своїх конкурентів і зменшити напругу між західними і східними членами щодо верховенства права, зміни клімату та міграції.
Туск піде з посади президента Євроради 1 грудня. Його замінить бельгійський прем’єр-міністр Шарль Мішель.