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Туск передал полномочия президента Европейского совета Шарлю Мишелю

Пятница, 29 ноября 2019, 13:17

Президент Европейского совета Дональд Туск сегодня официально передал полномочия своему преемнику Шарлю Мишелю.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Туск и Мишель встретились в здании Европейского совета в Брюсселе и провели короткую беседу в присутствии журналистов.

 

Мишель сказал представителям СМИ, что найдет свой стиль в общении. "Возможно, я буду осторожен с твитами... по крайней мере, в начале", - сказал он.

Туск официально уйдет с поста президента Евросовета 1 декабря. На прошлой неделе он уже был официально избран председателем Европейской народной партии.

Он является первым восточным европейцем, который возглавил крупнейшую политическую силу Европы.

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