Стрілянина на Лондонському мосту: метро закрили, магазини евакуюють

Поблизу Лондонського мосту, де сталася стрілянина, евакуюють магазини, також закрили станцію метро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

"Поліцію викликали о 13.58 у зв’язку з ножовим нападом в будівлях поблизу Лондонського мосту. На місце прибули і екстрені служби" - повідомили в поліції.

Інцидент трапився неподалік від місця теракту 2017 року.

"Поліція затримала одного чоловіка. Ми гадаємо, декілька людей отримали поранення" - додали правоохоронці.

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Додаткових деталей інциденту в поліції не надали. Очевидці повідомляють про п'ять чи шість пострілів, які пролунали під час інциденту.

Повідомляється, що найближчу до Лондонського мосту станцію метро закрили.

Також повідомляється про евакуацію магазинів і офісів в районі інциденту.

Як повідомлялося, у п’ятницю в другій половині дня Лондонський міст над річкою Темза, який сполучає центральні райони міста, перекрила поліція.

Як відомо, менше, ніж за тиждень, 3-4 грудня, у Лондоні відбудеться саміт НАТО.