Стрілянина у Лондоні: кілька людей поранені

Унаслідок інциденту на Лондонському мосту, в ході якого поліція застосувала зброю, є поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Столична поліція заявила, що її викликали на інцидент з різаниною в приміщенні біля мосту. Постріли пролунали, коли на місце прибули силовики.

Поліція підтвердила, що одного чоловіка затримано. Кілька людей отримали поранення внаслідок інциденту, вважають правоохоронці.

"Схоже, що з іншого боку мосту відбулася бійка, на одного чоловіка напали кілька осіб. Потім поліція швидко приїхала, зокрема озброєна поліція, і тоді в цю людину зробили низку пострілів", - розповів кореспондент.

Поліція тепер очистила міст, але на північній стороні мосту сталися додаткові постріли.

