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Стрельба на Лондонском мосту: метро закрыли, магазины эвакуируют

Пятница, 29 ноября 2019, 17:03

Близ Лондонского моста, где произошла стрельба, эвакуируют магазины, также закрыли станцию метро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

"Полицию вызвали в 13.58 в связи с ножевым нападением в зданиях вблизи Лондонского моста. На место прибыли и экстренные службы", - сообщили в полиции.

"Полиция задержала одного мужчину. Мы думаем, несколько человек получили ранения", - добавили правоохранители.

Дополнительных деталей инцидента в полиции не предоставили.

В то же время сообщается, что ближайшую к Лондонскому мосту станцию метро закрыли.

Также сообщается об эвакуации магазинов и офисов в районе инцидента.

Как сообщалось, в пятницу во второй половине дня Лондонский мост над рекой Темза, который соединяет центральные районы города, перекрыла полиция.

Как известно, меньше, чем за неделю, 3-4 декабря, в Лондоне состоится саммит НАТО.

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