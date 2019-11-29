Поліція розглядає інцидент на Лондонському мосту як "пов’язаний з тероризмом"

Поліція Лондона заявила, що обставини інциденту на Лондонському мосту поки незрозумілі, однак правоохоронці розцінюють його як "пов’язаний з тероризмом".

Про це йдеться у Twitter поліції Лондона, повідомляє "Європейська правда".

"На даному етапі обставини, пов'язані з інцидентом на лондонському мосту, залишаються неясними. Однак в якості запобіжного заходу ми в даний час реагуємо на цей інцидент так, ніби він пов'язаний з тероризмом.

Один чоловік був підтрелений поліцією. Ми надамо додаткову інформацію, коли це стане можливо" - йдеться у повідомленні.

Пізніше в поліції підтвердили, що декілька людей були поранені.

Як повідомлялося, у п’ятницю в другій половині дня Лондонський міст над річкою Темза, який сполучає центральні райони міста, перекрила поліція.

Правоохоронці повідомили, що їх викликали через ножовий напад в районі Лондонського мосту. Одного чоловіка затримали.

Станцію метро в районі місця події закрили, магазини і офіси поряд евакуюють.

Як відомо, менше ніж за тиждень, 3-4 грудня, у Лондоні відбудеться саміт НАТО.