Полиция рассматривает инцидент на Лондонском мосту как "связанный с терроризмом"

Полиция Лондона заявила, что обстоятельства инцидента на Лондонском мосту пока неясны, однако правоохранители расценивают его как "связанный с терроризмом".

Об этом говорится в Twitter полиции Лондона, сообщает "Европейская правда".

"На данном этапе обстоятельства, связанные с инцидентом на лондонском мосту, остаются неясными. Однако в качестве меры пресечения в настоящее время мы реагируем на этот инцидент так, будто он связан с терроризмом.

Один человек был подтрелен полицией. Мы предоставим дополнительную информацию, когда это станет возможно", - говорится в сообщении.

Позже в полиции подтвердили, что несколько человек были ранены.

Как сообщалось, в пятницу во второй половине дня Лондонский мост над рекой Темза, который соединяет центральные районы города, перекрыла полиция.

Правоохранители сообщили, что их вызвали из-за ножевого нападения в районе Лондонского моста. Одного мужчину задержали.

Станцию метро в районе места происшествия закрыли, магазины и офисы рядом эвакуируют.

Как известно, меньше чем за неделю, 3-4 декабря, в Лондоне состоится саммит НАТО.