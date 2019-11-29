Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Двусторонние переговоры с РФ по газу были предложены ЕС – источники в правительстве

Полиция рассматривает инцидент на Лондонском мосту как "связанный с терроризмом"

Стрельба в Лондоне: ранены несколько человек

Генсек НАТО ответил Макрону: противодействовать России и бороться с терроризмом можно одновременно






Полиция рассматривает инцидент на Лондонском мосту как "связанный с терроризмом"

Пятница, 29 ноября 2019, 18:23

Полиция Лондона заявила, что обстоятельства инцидента на Лондонском мосту пока неясны, однако правоохранители расценивают его как "связанный с терроризмом".

Об этом говорится в Twitter полиции Лондона, сообщает "Европейская правда".

"На данном этапе обстоятельства, связанные с инцидентом на лондонском мосту, остаются неясными. Однако в качестве меры пресечения в настоящее время мы реагируем на этот инцидент так, будто он связан с терроризмом.

Один человек был подтрелен полицией. Мы предоставим дополнительную информацию, когда это станет возможно", - говорится в сообщении.

Позже в полиции подтвердили, что несколько человек были ранены.

Как сообщалось, в пятницу во второй половине дня Лондонский мост над рекой Темза, который соединяет центральные районы города, перекрыла полиция.

Правоохранители сообщили, что их вызвали из-за ножевого нападения в районе Лондонского моста. Одного мужчину задержали.

Станцию метро в районе места происшествия закрыли, магазины и офисы рядом эвакуируют.

Как известно, меньше чем за неделю, 3-4 декабря, в Лондоне состоится саммит НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
powered by lun.ua