Трамп ненавидів Україну з перших днів президентства – ЗМІ

Однією з наскрізних тем, яка піднімалася під час свідчень американських посадовців в рамках розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, була його непереборна ненависть до України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Троє з головних радників президента Трампа зустрілися з ним в Овальному кабінеті в травні, вирішивши переконати його, що новий український лідер є союзником і заслуговує підтримки США.

Вони ледь почали висловлювати свою думку як Трамп накинувся на них, заявивши, що все керівництво України вступило в змову з демократами, щоб підірвати його президентську кампанію 2016 року.

"Вони намагалися вибити в мене землю з-під ніг. Вони жахливі, корумповані люди", - обурився Трамп.

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Зазначається, що "непохитна відраза" Трампа до України спостерігалася з перших днів його перебування у Білому домі.

"Ми ніколи не могли цього зрозуміти", - сказав колишній високопосадовець Білого Дому про погляди Трампа щодо України. "Були звинувачення, що вони якимось чином працювали з кампанією Клінтон. Були звинувачення, що вони заподіяли йому біль. Він просто ненавидів Україну"- додав він.

Ворожість Трампа до України була настільки глибокою, що високопоставлені чиновники, залучені в політику щодо України, прийшли до висновку, що єдиний спосіб подолати її - організувати зустріч в Овальному кабінеті між Трампом і українським президентом Володимиром Зеленським.

Зрештою, Трамп, у телефонній розмові 25 липня, тиснутиме на українського президента через компромат на колишнього віцепрезидента Джо Байдена. "Я хотів би, щоб ви зробили нам послугу", - сказав Трамп Зеленському.

Всередині адміністрації головні радники Трампа обговорювали походження його ставлення до України. Деякі стверджували, що Трамп розглядав Україну як перешкоду для поліпшення відносин США з президентом Росії Владіміром Путіним.