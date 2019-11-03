Трамп ненавидел Украину с первых дней президентства – СМИ

Одной из сквозных тем, которая поднималась во время показаний американских должностных лиц в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа, была его непреодолимая ненависть к Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Трое из главных советников президента Трампа встретились с ним в Овальном кабинете в мае, решив убедить его, что новый украинский лидер является союзником и заслуживает поддержки США.

Они едва начали высказывать свое мнение как Трамп набросился на них, заявив, что все руководство Украины вступило в сговор с демократами, чтобы взорвать его президентскую кампанию 2016 года.

"Они пытались выбить у меня землю из-под ног. Они ужасные, коррумпированные люди", - возмутился Трамп.

Отмечается, что "непоколебимая отвращение" Трампа до Украины наблюдалась с первых дней его пребывания в Белом доме.

"Мы никогда не могли этого понять", - сказал бывший чиновник Белого дома о взглядах Трампа в отношении Украины. "Были обвинения, что они каким-то образом работали с кампанией Клинтон. Были обвинения, что они причинили ему боль. Он просто ненавидел Украину", - добавил он.

Враждебность Трампа до Украины была настолько глубокой, что высокопоставленные чиновники, вовлеченные в политику в отношении Украины, пришли к выводу, что единственный способ преодолеть ее - организовать встречу в Овальном кабинете между Трампом и президентом Владимиром Зеленским.

В конце концов, Трамп, в телефонном разговоре 25 июля, будет давить на украинского президента за компромат на бывшего вицепрезидента Джо Байдена. "Я хотел бы, чтобы вы оказали нам услугу", - сказал Трамп Зеленскому.

Внутри администрации главные советники Трампа обсуждали происхождение его отношение к Украине. Некоторые утверждали, что Трамп рассматривал Украину как препятствие для улучшения отношений США с президентом России Владимиром Путиным.