Слухання в рамках процедури імпічменту Трампа можуть початися цього місяця
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила в п'ятницю, що очікує початку публічних слухань в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа в цьому місяці, але наполягає на тому, що крайнього терміну завершення розслідування немає.
Про це вона сказала в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
"Я гадаю, що в листопаді будуть публічні слухання", - сказала Пелосі.
Будь-яка справа, яка робиться для імпічменту президента "має бути залізним."
При цьому спікер зазначила, що остаточної дати для завершення розслідування в рамках процедури імпічменту немає.
"Я не знаю, яким буде графік ... Ми ще не прийняли рішення про те, чи буде президент підданий імпічменту", - додала вона.
Нагадаємо, Палата представників США ухвалила пакет основних правил в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.
Проти резолюції проголосували всі конгресмени від Республіканської партії і двоє демократів.