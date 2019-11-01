Слухання в рамках процедури імпічменту Трампа можуть початися цього місяця

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила в п'ятницю, що очікує початку публічних слухань в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа в цьому місяці, але наполягає на тому, що крайнього терміну завершення розслідування немає.

Про це вона сказала в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

"Я гадаю, що в листопаді будуть публічні слухання", - сказала Пелосі.

Будь-яка справа, яка робиться для імпічменту президента "має бути залізним."

При цьому спікер зазначила, що остаточної дати для завершення розслідування в рамках процедури імпічменту немає.

"Я не знаю, яким буде графік ... Ми ще не прийняли рішення про те, чи буде президент підданий імпічменту", - додала вона.

Нагадаємо, Палата представників США ухвалила пакет основних правил в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Проти резолюції проголосували всі конгресмени від Республіканської партії і двоє демократів.