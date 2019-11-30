Росія випробувала гіперзвукову ракету в Арктиці - росЗМІ

Російський винищувач МіГ-31К в середині листопада вперше вистрілив гіперзвуковою ракетою "Кинджал" в Арктиці по полігону Пембой.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ТАСС з посиланням на два джерела в оборонно-промисловому комплексі.

"Випробування пройшли в середині листопада. Пуск ракети був виконаний по наземній цілі, розташованій на полігоні Пембой, з літака-носія МіГ-31К, що злетів з аеродрому Оленегорськ", - сказав один зі співрозмовників агентства.

Інше джерело підтвердило факт проведення випробувань "Кинджала", зазначивши, що "швидкість ракети досягла 10 Махів".

У Повітряно-космічних силах Росії не стали коментувати по телефону надану джерелами інформацію.

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"Кинджал" - новітній російський авіакомплекс, який складається з літака-носія МіГ-31К і гіперзвукової ракети. За даними ЗМІ, ракета "Кинджал" є авіаційним варіантом ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

Російські ЗМІ заявляють, що "Кинджал" може вражати цілі на відстані до 2 000 км (ядерні або звичайні боєголовки), а ракети вже розміщені в південному військовому окрузі Росії.

Вперше про комплекс "Кинджал" повідомив президент РФ Владімір Путін у посланні Федеральним зборам в березні 2018 року.

Телеканал CNBS із посиланням на звіт розвідки США щодо програм озброєння повідомляв, що нова російська ракета з ядерним двигуном, яку Путін у березні 2018-го представив як таку, що має "необмежену дальність польоту", провалила чотири випробування з листопада по лютий і змогла пролетіти всього 35 км.