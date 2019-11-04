Президенти Естонії та України зустрінуться в Таллінні наприкінці листопада

Президент України Володимир Зеленський у листопаді зустрінеться в Таллінні з президентом Естонії Керсті Кальюлайд.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу на пресконференції у Києві.

"Двосторонні відносини Естонії та України – безхмарні, але є ще багато сфер, в яких ми можемо покращити нашу співпрацю. І саме це буде на порядку денному під час зустріч наших президентів, яка відбудеться наприкінці листопада", - сказав Рейнсалу.

Зазначимо, що раніше Зеленський анонсував, що планує відвідати Естонію з офіційним візитом у жовтні.

Кальюлайд відвідувала Україну у вересні і брала участь у форумі Yalta European Strategy.

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