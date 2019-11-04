Президенты Эстонии и Украины встретятся в Таллинне в конце ноября

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре встретится в Таллинне с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции в Киеве.

"Двусторонние отношения Эстонии и Украины - безоблачные, но есть еще много сфер, в которых мы можем улучшить наше сотрудничество. И именно это будет на повестке дня во время встречи наших президентов, которая состоится в конце ноября", - сказал Рейнсалу.

Отметим, ранее Зеленский анонсировал, что планирует посетить Эстонию с официальным визитом в октябре.

Кальюлайд посещала Украину в сентябре и участвовала в форуме Yalta European Strategy.

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