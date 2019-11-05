МЗС Польщі заявило, що рішення Суду ЄС не відображає чинного законодавства країни

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що рішення Суду ЄС стосується вже не чинного закону і не відображає сучасного стану справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Сьогоднішнє рішення Суду ЄС буде предметом детального аналізу. Вирок стосується історичного стану, який не відображає чинне законодавство. Закиди Єврокомісії раніше були враховані шляхом поправок до закону", - йдеться в повідомленні МЗС.

Відомство зазначило, що "відповідно до усталеної практики комісія повинна була відкликати скаргу після вступу в силу поправок в закон".

"Відсутність відкликання скарги невиправдана", - додали в МЗС Польщі.

МЗС підкреслило, що "Польща не оскаржує зобов'язання із виконання рішень Суду ЄС, хоча залишається переконаною, що оскаржені Єврокомісією зміни не порушували суддівську недоторканність і могли бути зроблені в рамках компетенції держав-членів щодо організації правосуддя".

У свою чергу представниця Єврокомісії Міна Андреєва зазначила, що нове законодавство Польщі не передбачає повернення на посади суддів, які постраждали від дії попереднього закону.

За її словами, досі не було прецедентів, щоб країна не виконувала рішення Суду ЄС, і Єврокомісія готова у форматі діалогу допомогти польському уряду усунути інуючі невідповідності.

Нагадаємо, Суд ЄС вирішив, що Польща порушила законодавство ЄС, коли знизила пенсійний вік для суддів у 2017 році та запровадила різний пенсійний вік для жінок та чоловіків у судовій владі.