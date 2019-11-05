МИД Польши заявил, что решение Суда ЕС не отражает действующего законодательства страны

Министерство иностранных дел Польши заявило, что решение Суда ЕС касается уже не действующего закона и не отражает современного состояния дел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Сегодняшнее решение Суда ЕС будет предметом детального анализа. Оно касается исторического состояния, которое не отражает действующее законодательство. Претензии Еврокомиссии ранее были учтены путем поправок в закон", - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что "согласно установившейся практике комиссия должна была отозвать жалобу после вступления в силу поправок в закон".

"Отсутствие отзыва жалобы неоправданно", - добавили в МИД Польши.

МИД подчеркнул, что "Польша не обжалует обязательства по выполнению решений Суда ЕС, хотя остается убежденной, что обжалованные Еврокомиссией изменения не нарушали судейскую неприкосновенность и могли быть сделаны в рамках компетенции государств-членов организации правосудия".

В свою очередь представитель Еврокомиссии Мина Андреева отметила, что новое законодательство Польши не предусматривает возвращения на должности судей, пострадавших от действия предыдущего закона.

По ее словам, до сих пор не было прецедентов, чтобы страна не выполняла решение Суда ЕС, и Еврокомиссия готова в формате диалога помочь польскому правительству устранить существующие несоответствия.

Напомним, Суд ЕС решил, что Польша нарушила законодательство ЕС, когда снизила пенсионный возраст для судей в 2017 году и ввела разный пенсионный возраст для женщин и мужчин в судебной власти.