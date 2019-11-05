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У справі про імпічмент Трампа опублікують свідчення Волкера та посла США в ЄС

Вівторок, 5 листопада 2019, 14:43

У США будуть опубліковані стенограми свідчень колишнього спеціального представника по Україні Курта Волкера і посла в ЄС Гордона Сондленда в рамках розслідування про можливий імпічмент Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Глава Комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф заявив, що стенограми будуть оприлюднені у вівторок.

Волкер подав у відставку з поста спецпредставника у вересні. Він давав свідчення комітетам із закордонних справ, розвідки і нагляду Палати представників понад вісім годин за закритими дверима 3 жовтня.

Сондленд, один з головних донорів передвиборчої кампанії Трампа, дав свідчення 17 жовтня.

Інші свідки говорили, що Волкер і Сондленд, разом з міністром енергетики Ріком Перрі, були відомі як "три друга", відповідальні за неофіційний канал зв'язку Трампа з українськими чиновниками.

Перрі, який заявив, що йде у відставку зі своєї посади 1 грудня, поки відмовляється давати свідчення.

У понеділок комітети оприлюднили стенограми свідчень Марі Йованович, яку Трамп раптово відкликав з посади посла в Україні, і Майкла Маккінлі, колишнього головного радника держсекретаря Майка Помпео.

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Імпічмент Трампа
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