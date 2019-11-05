Експосол США в Україні була шокована коментарями Трампа про неї в розмові з Зеленським

Відкликана посол США в Україні Марі Йованович сказала, що була налякана загадковою ремаркою президента Дональда Трампа про неї в розмові з президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у стенограмі її відповідей за закритими дверима у Палаті представників 11 жовтня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Трамп сказав своєму співрозмовнику: "На неї невдовзі чекають певні речі".

За словами Йованович, вона не зрозуміла, про що йдеться, але це викликало її стурбованість.

"Не знаю, що це означало. Я відчула велике занепокоєння. І досі його відчуваю", - сказала вона, коментуючи свою реакцію на сказане Трампом про неї в розмові із Зеленським.

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Вона також сказала, що була шокована словами президента, який характеризував її як поганого посла.

Йованович розповіла, що коли вона звернулася за порадою до посла США в ЄС Гордона Сондленда, донора Трампа, він запропонував їй зробити твіт з вихвалянням президента.

"Вам потрібно або йти на більше, або повертатись додому", - нібито сказав їй Сондленд. За її словами, у відповідь вона сказала, що не думає, що зможе слідувати цій пораді.

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Марі Йованович додала, що особистий адвокат Трампа Руді Джуліані почав спроби дискредитувати її в кінці 2018 року, оскільки він ефективно керував тіньовою зовнішньою політикою щодо України.

Джуліані хотів розслідування щодо Джо Байдена і його сина, щоб знайти інформацію, яка стала би в нагоді під час президентської гонки, розповіла експосол.

Також, розповіла Йованович, Джуліані завербував генпрокурора України Юрія Луценка, щоб поширювати брехню про неї, щоб нашкодити їй в США.

Дипломатка розповіла про попередження міністра юстиції України, що їй "дійсно потрібно було стежити за своєю спиною".

Марі Йованович покинула Україну в травні, за кілька місяців до запланованого від'їзду. Вона розповіла американським законодавцям, що її бос зателефонував їй у квітні, щоб сказати, що вона повинна негайно повернутися до США.

"Мені сказали, що це було для моєї безпеки, для мого благополуччя", - сказала пані Йованович Конгресу.

Як повідомлялося, колишня посол США в Україні Марі Йованович у промові перед законодавцями Конгресу заявила, що її відкликання стало прямим результатом тиску президента Дональда Трампа на Держдепартамент.