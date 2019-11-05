В деле об импичменте Трампа опубликуют свидетельство Волкера и посла США в ЕС

В США будут опубликованы стенограммы показаний бывшего специального представителя по Украине Курта Волкера и посла в ЕС Гордона Сондленда в рамках расследования о возможном импичменте Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф заявил, что стенограммы будут обнародованы во вторник.

Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя в сентябре. Он давал показания комитетам по иностранным делам, разведки и наблюдения Палаты представителей более восьми часов за закрытыми дверями 3 октября.

Сондленд, один из главных доноров предвыборной кампании Трампа, дал показания 17 октября.

Другие свидетели говорили, что Уолкер и Сондленд, вместе с министром энергетики Риком Перри, были известны как "три друга", ответственные за неофициальный канал связи Трампа с украинскими чиновниками.

Перри, который заявил, что уходит в отставку со своего поста 1 декабря, пока отказывается давать показания.

В понедельник комитеты обнародовали стенограммы показаний Мари Йованович, которую Трамп внезапно отозвал с должности посла в Украине, и Майкла Маккинли, бывшего главного советника госсекретаря Майка Помпео.