В деле об импичменте Трампа опубликуют свидетельство Волкера и посла США в ЕС
В США будут опубликованы стенограммы показаний бывшего специального представителя по Украине Курта Волкера и посла в ЕС Гордона Сондленда в рамках расследования о возможном импичменте Дональда Трампа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф заявил, что стенограммы будут обнародованы во вторник.
Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя в сентябре. Он давал показания комитетам по иностранным делам, разведки и наблюдения Палаты представителей более восьми часов за закрытыми дверями 3 октября.
Сондленд, один из главных доноров предвыборной кампании Трампа, дал показания 17 октября.
Другие свидетели говорили, что Уолкер и Сондленд, вместе с министром энергетики Риком Перри, были известны как "три друга", ответственные за неофициальный канал связи Трампа с украинскими чиновниками.
Перри, который заявил, что уходит в отставку со своего поста 1 декабря, пока отказывается давать показания.
В понедельник комитеты обнародовали стенограммы показаний Мари Йованович, которую Трамп внезапно отозвал с должности посла в Украине, и Майкла Маккинли, бывшего главного советника госсекретаря Майка Помпео.