До України прибула оціночна місія НАТО для підготовки звіту про виконання РНП

До України прибула оціночна місія НАТО, яка буде готувати рекомендації до звіту про виконання Україною Річної національної програми.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Місії України при НАТО на сторінці у Facebook.

"6-8 листопада оціночна місія НАТО зустрічатиметься з представниками майже усіх центральних органів виконавчої влади, залучених до виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік, яка є основним інструментом підготовки України до членства в Альянсі", - йдеться у повідомленні.

За результатами візиту оціночна місія підготує рекомендації до звіту про виконання РНП-2019, який буде представлено на розгляд держав-членів НАТО.

11 грудня у штаб-квартирі НАТО заплановане проведення останнього у поточному році засідання Комісії Україна-НАТО для представлення оцінки РНП-2019 та обговорення питань підготовки РНП-2020, участь у якому візьме віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей (EOP).

У жовтні також стало відомо, що відносинах України та НАТО буде запущена нова ініціатива, що має поєднати всі існуючі досі формати співпраці.

Детально про ініціативу читайте у статті "Європейської правди" "Інтеграція без ПДЧ: що стоїть за "перезапуском відносин" України з НАТО".