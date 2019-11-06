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Швеція звинуватила іракця у шпигунстві на користь Ірану

Середа, 6 листопада 2019, 12:25

У шведській прокуратурі повідомили, що 46-річному іракцю висунуті звинувачення в шпигунстві на користь Ірану шляхом збору інформації про іранських біженців у Швеції, Бельгії та Нідерландах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прокурор Ханс-Йорген Ханстрем повідомив, що чоловік, який не був ідентифікований, збирав "особисту інформацію" про іранських арабів, відомих як ахвазі, для Ірану "під прикриттям арабської інтернет-газети".

Ханстрем сказав у середу, що чоловік був активним протягом чотирирічного періоду, який закінчився в лютому 2019 року, а також імовірно проникав на онлайн-форуми для прихильників опозиції.

Прокурор додав, що чоловік нібито спілкувався з іранськими розвідниками через інтернет або на особистих зустрічах, у тому числі в Тегерані. Уряд Ірану, в якому домінують перси, часто звинувачують у дискримінації арабської етнічної меншини.

Обвинувачений заперечує свою вину.

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Швеція Іран
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