Швеція звинуватила іракця у шпигунстві на користь Ірану

У шведській прокуратурі повідомили, що 46-річному іракцю висунуті звинувачення в шпигунстві на користь Ірану шляхом збору інформації про іранських біженців у Швеції, Бельгії та Нідерландах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прокурор Ханс-Йорген Ханстрем повідомив, що чоловік, який не був ідентифікований, збирав "особисту інформацію" про іранських арабів, відомих як ахвазі, для Ірану "під прикриттям арабської інтернет-газети".

Ханстрем сказав у середу, що чоловік був активним протягом чотирирічного періоду, який закінчився в лютому 2019 року, а також імовірно проникав на онлайн-форуми для прихильників опозиції.

Прокурор додав, що чоловік нібито спілкувався з іранськими розвідниками через інтернет або на особистих зустрічах, у тому числі в Тегерані. Уряд Ірану, в якому домінують перси, часто звинувачують у дискримінації арабської етнічної меншини.

Обвинувачений заперечує свою вину.