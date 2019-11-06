Швеция обвинила иракца в шпионаже в пользу Ирана

В шведской прокуратуре сообщили, что 46-летнему иракцу выдвинуты обвинения в шпионаже в пользу Ирана путем сбора информации об иранских беженцах в Швеции, Бельгии и Нидерландах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Прокурор Ханс-Йорген Ханстрем сообщил, что человек, который не был идентифицирован, собирал "личную информацию" об иранских арабах, известных как ахвази, для Ирана "под прикрытием арабской интернет-газеты".

Ханстрем сказал в среду, что мужчина был активным в течение четырехлетнего периода, который закончился в феврале 2019 года, а также вероятно проникал на онлайн-форумы для сторонников оппозиции.

Прокурор добавил, что мужчина якобы общался с иранскими разведчиками через интернет или на личных встречах, в том числе в Тегеране. Правительство Ирана, в котором доминируют персы, часто обвиняют в дискриминации арабского этнического меньшинства.

Обвиняемый отрицает свою вину.