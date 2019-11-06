Президентка Словаччини заветувала закон про заборону соцопитувань перед виборами

Президент Словаччини Зузана Чапутова в середу наклала вето на новий закон про заборону публікації результатів опитування громадської думки за 50 днів до виборів і пообіцяла оскаржити його в Конституційному суді, якщо парламент подолає її вето.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я вважаю, що закон порушує право на інформацію, надане Конституцією, і обмежує політичну конкуренцію", - сказала Чапутова журналістам.

"Якщо парламент подолає моє вето, я скористаюсь своїм правом оскаржити його в Конституційному суді і попрошу суд відтермінувати набрання ним чинності" до остаточного рішення, сказала вона.

Президентське вето може бути подолано 76 голосами, простою більшістю в 150-місному парламенті.

Рішення ухвалили перед запланованими виборами у лютому, воно спричинило різку критику з боку опозиційних партій та політичних експертів, які розглядають це як спробу зменшити популярність нових партій.

В Словаччині, як і в інших країнах Європи, останніми роками спостерігається зростання нових партій. Останній приклад – перемога Зузани Чапутової на президентських виборів у березні. Політичний новачок Чапутова перемогла кандидата від правлячої партії Smer.