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Президентка Словаччини заветувала закон про заборону соцопитувань перед виборами

Середа, 6 листопада 2019, 17:05

Президент Словаччини Зузана Чапутова в середу наклала вето на новий закон про заборону публікації результатів опитування громадської думки за 50 днів до виборів і пообіцяла оскаржити його в Конституційному суді, якщо парламент подолає її вето.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я вважаю, що закон порушує право на інформацію, надане Конституцією, і обмежує політичну конкуренцію", - сказала Чапутова журналістам.

"Якщо парламент подолає моє вето, я скористаюсь своїм правом оскаржити його в Конституційному суді і попрошу суд відтермінувати набрання ним чинності" до остаточного рішення, сказала вона.

Президентське вето може бути подолано 76 голосами, простою більшістю в 150-місному парламенті.

Рішення ухвалили перед запланованими виборами у лютому, воно спричинило різку критику з боку опозиційних партій та політичних експертів, які розглядають це як спробу зменшити популярність нових партій.

В Словаччині, як і в інших країнах Європи, останніми роками спостерігається зростання нових партій. Останній приклад – перемога Зузани Чапутової на президентських виборів у березні. Політичний новачок Чапутова перемогла кандидата від правлячої партії Smer.

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Словаччина
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