Президент Словакии заветировала закон о запрете соцопросов перед выборами

Президент Словакии Зузана Чапутова в среду наложила вето на новый закон о запрете публикации результатов опроса общественного мнения за 50 дней до выборов и пообещала обжаловать его в Конституционном суде, если парламент преодолеет ее вето.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я считаю, что закон нарушает право на информацию, предоставленное Конституцией, и ограничивает политическую конкуренцию", - сказала Чапутова журналистам.

"Если парламент преодолеет мое вето, я воспользуюсь своим правом обжаловать его в Конституционном суде и попрошу суд отсрочить вступление в силу" до окончательного решения, сказала она.

Президентское вето может быть преодолено 76 голосами, простым большинством в 150-местном парламенте.

Решение было принято перед запланированными выборами в феврале, и повлекло резкую критику со стороны оппозиционных партий и политических экспертов, рассматривающих это как попытку уменьшить популярность новых партий.

В Словакии, как и в других странах Европы, в последние годы наблюдается рост новых партий. Последний пример - победа Зузаны Чапутовой на президентских выборах в марте. Политический новичок Чапутова победила кандидата от правящей партии Smer.