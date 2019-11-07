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В Єврокомісії підтвердили: портфель комісара з питань розширення ЄС віддадуть представнику Угорщини

Четвер, 7 листопада 2019, 13:29

Представник Єврокомісії підтвердив, що посада єврокомісара з політики добросусідства і переговорів про розширення дістанеться представнику Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на щоденному брифінгу у Брюсселі.

За його словами, відповідні повідомлення Єврокомісії щодо трьох  комісарів невдовзі будуть опубліковані

"Жодних змін щодо портфелів, відтак портфель комісара Олівера Варгеї лишається "політика добросусідства і переговори про розширення", - сказав представник Єврокомісії.

Як повідомлялося, в Європарламенті очікуються дискусії з приводу призначення угорського кандидата.

Варгеї є досвідченим дипломатом, на даний час він обіймає посаду постійного представника Угорщини в ЄС.

Єврокомісар з питань розширення ЄС відповідає в тому числі за стосунки блоку з Україною.

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